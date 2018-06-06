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06 Haziran 2018 17:54

Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde mezuniyet coşkusu

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde mezuniyet coşkusu

06 Haziran 2018 17:54


Lise öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, Arguvan Belediyesi Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen mezuniyet gecesinde doyasıya eğlendiler.


Programa katılarak öğrencilere başarılar dileyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan’da böyle bir etkinlik düzenleyerek öncülük eden öğrencileri mezuniyetlerinden dolayı tebrik etti. Başkan Kızıldaş, 1964 yılında kurulan Arguvan Lisesi’nin kuruluş tarihinden bu yana okulda ilk defa bir mezuniyet töreni yapıldığını söyledi.


Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Alman ise , "Sevgili gençler, okula ilk başladığınız günden bu güne dek, eğitildiniz. Bilgi ve erdemle donatıldınız nihayetinde bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Lise hayatınızın bitmesi yeni bir hayata başlangıcınız olacaktır. Sizlerin gelecekte başarıyla , bizleri ve ailelerinizi en iyi temsil edeceğinize olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.


Törene Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Alman, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Öğrenciler ise törenin gerçekleştirilmesindeki katkılarında dolayı Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a okul müdürüne ve öğretmenlerine teşekkür etti.


Öğrenciler, mezuniyet töreninde pastalarını kesip, kep atarken, mezuniyetlerinin coşkusunu doyasıya yaşadı.




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