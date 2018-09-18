Şehit Ve Gazi Derneklerinden Başkan Polat'a Ziyaret

Şehit ve gazi dernekleri yöneticileri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, beraberinde Türkiye Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Gözükara, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Türkiye Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ise yaptığı konuşmada, “19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Malatya'da faaliyet gösteren vakıf ve derneklerimiz ile birlikte ziyaretlerde bulunuyoruz. Ziyaretlerimiz kapsamında Büyükşehir Belediyemizi de ziyaret ettik. Bu vesile ile sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"Türk Milleti asla geri dönmemiş ve kaçmamıştır

Toplum olarak her zaman şehit ve gazilerimize gereken değerin verildiğini belirten Başkan Polat ise, “İnancımızda vatanı ve bayrağı için mücadele eden güvenlik geçlerimizin tek amacı vardır; o da ya şehit olmak ya da gazi olmaktır. Türk Milleti zorluklar karşısında asla geri dönmemiş ve kaçmamıştır. Yola çıkmış isek Allah yolunda, bayrak yolunda ve vatan yolunda canımızı verir şehit oluruz ya da gazi oluruz. Bugün biz bu topraklarda hür ve özgür bir şekilde, alnımız açık, başımız dik bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Rengini şehitlerimizin kanından almış olan al bayrağımız bizlere şehitlerimizin emanetidir. Bizlere bu günleri sağlayan Gazilerimize uzun ömürler, şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ise Rabbimden sabırlar diliyorum” diye konuştu.