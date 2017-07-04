Yeşilyurt Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının 1.oturumu Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki idari binasının toplantı salonunda Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda öncelikle 9 Haziran 2017 tarihli karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda gündemdeki maddeler tek tek okunarak karara bağlandı.

Şehit Songül Yakut ile Hasan Sevinç’in isimleri sokak ve parklarda yaşatılacak

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatının terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyonlarda şehit düşen güvenlik güçlerinin isimlerini Yeşilyurt ilçesindeki sokak ve sosyal yaşam alanlarına verilmesini görüşen Yeşilyurt Belediye Meclisi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Çavuşoğlu Mahalle Muhtarlığından alınan görüş yazısı ile Kent Kültürü ve Komisyonu üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, Çavuşoğlu Mahallesi Çarık Sokak isminin Jandarma Yarbay Songül Yakut olarak değiştirilmesini kabul etti.

Meclis ayrıca, Özalper Mahallesi Sefa Sitesi Çocuk Parkı isminin de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç olarak değiştirilmesini oy birliği ile onayladı.

Filistin gezisiyle ilgili başkan polat’a yetki verildi

Yeşilyurt Belediye Meclisi, toplantıda, Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle yapılması planlanan Filistin İSRA Üniversitesi Kütüphane Binası projesinin yerinde incelenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili ve yetkili kişilerden bilgi alınması amacıyla Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve ilgili teknik personeli Filistin’e inceleme gezisine gönderilmesini, geziyle ilgili bütün konularda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yetkili kılınmasını oy birliği ile kabul etti.

Malatya Uluslararası Film Festivali ile “Söz Senin Kürsü Senin” projesine ortak olundu

Toplantıda ayrıca, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 7. Malatya Uluslararası Film Festivaline yönelik kurumsal sponsorluk sözleşmesi protokolüne ortak olunmasıyla ilgili gündem maddesini de onaylayan Belediye Meclisi, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi ile Yeşilyurt Belediyesi işbirliği ile düzenlenmesi planlanan “ Söz Senin Kürsü Senin” isimli projenin ortaklaşa yapılmasını kabul etti.

Temmuz ayı toplantısı 1. oturumunda altı gündem maddesinin ertelenmesine karar verip, iki maddenin reddedilmesini onaylayan, altı maddenin ise 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesini kararlaştıran Belediye Meclisi, 14 maddeyi ise tek tek görüşerek onayladı.

2. oturum 7 Temmuz’da

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının 2. oturumunu gerçekleştirmek için 7 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki idari binanın toplantı salonunda yeniden bir araya gelecek.