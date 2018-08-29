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29 Ağustos 2018 15:22

“Şehrini sev, lisanslı ürün giy” kampanyasına destek

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından başlatılan “Şehrini sev, lisanslı ürün giy” kampanyasına destek her geçen gün büyüyor.

“Şehrini sev, lisanslı ürün giy” kampanyasına destek

29 Ağustos 2018 15:22


Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kulübün resmi mağazasından lisanslı ürün alarak, kampanyaya destek verdi.


Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Park AVM’deki mağazamızı ziyaret etti. Çalık ve Çınar “Şehrini sev, lisanslı ürün giy” kampanyasına destek olarak mağazadan alışveriş yaptı, tüm Malatyalıları lisanslı ürün alarak takımlarına destek olmaya davet etti” denildi.




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