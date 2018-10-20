Şeker fabrikası pancar alımı

Malatya Şeker Fabrikası'nda pancar alımı kampanyası devam ediyor şu ana kadar yaklaşık 160 bin ton pancar işlemi gerçekleştiği belirtildi.

Pancar alımı hakkında bilgi veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası'nda bu yılki kampanya döneminin 15 Eylül'de başladığını hatırlatıp, bu yıl yaklaşık 300 bin ton pancar işlemeyi hedeflediklerini belirterek, "2018-2019 yılı kampanyamız 15 Eylül'de pancar alımıyla başladı. Şuana kadar çiftçilerimizden 160 bin ton pancar teslim aldık. 120 bin tonunu işledik bunun karşılığında yaklaşık 12 bin ton şeker bugün itibariyle Bugün itibariyle çıkarttık 40 bin ton yaş küspe Yaklaşık 4 bin ton da Melas elde ettik şu ana kadar tahminen Bu yıl 300 bin ton pancar işlemeyi hedefliyoruz rekor temiz gerçekleşirse bunun karşılığında 40 bin ton şeker yaklaşık 10 bin ton Melas 100 bin ton da yaş küspe hedefliyoruz” dedi.

Malatya şeker fabrikasının kurulduğu 1956 yılından itibaren bölgeye hitap eden önemli bir kamu kurumu olduğunu belirten Murat, "Malatya açısından binlerce nakliye binlerce çiftçimiz bir şekilde buradan ekmek parası kazanıyor. Sadece biz buraya çalışanlar gözüyle görmüyoruz, bir de Avrupa standartlarında çok kaliteli şeker üretiyoruz. Doğal organik pancar şekeri öbür tarafta kimyasal sentetik tatlandırıcılar nişasta bazında tatlandırıcılar bu tarafta da doğal tarlada yetişmiş pancar şekeri. Bu sene Malatya şeker fabrikası tarihinin en güzel değerleri yakaladı, çok kaliteli çok verimli bir üretim sezonu geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki sene içinde yaklaşık 500 bin ton pancar hedeflediklerini de belirten Murat, "Özellikle Yazıhan'da Boztepe Barajı'nın faaliyete geçmesinden dolayı o yörede yaklaşık 180 bin dönüm alan sulanacak. Biz bu sene 20 bin dönüm pancar ekimi gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene bunu 40 bin tona dönüme çıkardığımız takdirde bu fabrika adeta ihya olur. Bu fabrika daha verimli daha karlı hale gelecek diye düşünüyoruz ama şu bir gerçek bir çok olumsuzluğa rağmen Malatya şeker fabrikası gerçekten tarihin en güzel değerlerini yakaladı çok verimli çok başarılı bir şekilde üretimine devam ediyor” ifadelerini kullandı

Şeker fabrikaların Özelleştirmesinde tepki gösteren Murat, "Burası özelleşti takdirde Burası kapanıyor diyoruz kesinlikle buraya alan firma buranın arsası için buraya burada gördüğü rant için alır. Biz yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Devlette devamlılık noktasında da biz üstümüze düşeni yaptık yapacağız. Ben işe girdiğimde bin 392 kişiydik şu anda 360, 370 kişi varız. 11 tane fabrikamız bilindiği gibi devroldu 14 fabrika satıldı" diye konuştu.