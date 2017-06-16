Selam Medya Grubunun düzenlediği geleneksel iftar yemeğine Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Demir, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Selam Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bakırcı, “15 Temmuz hain darbe girişimi ile STK’ların ve medyanın yapmış olduğu propagandalar vatandaşın, milletinin ve vatanın yanında yer almasına sebep oldu. Gece gündüz toplum bilinçlendirildi. Böylece bu bela defedildi. Bu sebepten dolayı STK’larımızın bu topluma yaptığı hizmetleri takdirle karşılıyoruz. Öyle ki STK’lar ve basın Malatya’mızda ve ülkemizde sanki kamu yönetimi gibi görev görmekte. Toplumun en ücra noktalarına kadar bütün bireylere ailelere, kesimlere hiçbir ayrım yapmadan el uzatmaktadır" dedi.

Selam Medya Grubunda görevi yeni devraldığını ifade eden Bakırcı, “Ben otuz yıllık eğitimciyim, medya sektörüne yeni dahil oldum. Bu sektöre dahil olurken hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadan tamamen sektöre yardımcı olabilmek, sektörün gidişatında bizimde emeğimiz olsun diye arkadaşlarımızla beraber olduk. Şuana kadar gelinen çizginin devam ettirilmesi toplumdaki bütün bireylere STK’larımızın ve medyamızın eşit mesafede olup herkese eşit hizmeti götürüp, herkesle eşit şartlarda ilgilenmesi, öncelik vermesi kanaatindeyiz ve beklentimiz bu şekilde olacaktır. Bu noktada bizleri yalnız bırakmayıp gelen tüm misafirlerimiz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Selam Medya Grubunun 1992 yılında Radyo Selam’la medya sektörüne giriş yaptığını kaydeden Vuslat TV Genel Müdür Fahri Memur ise “Serüvenimize 2010 yılında Malatya’nın ilk uydu kanalı olan Vuslat TV ile devam ettik. 2017’nin 28 Şubat’ında A. Vuslat Gazetesi ile medya serüvenimizi geliştirdik. İnşallah sizlerin destekleri ile halkımızın desteği ile bu süreci devam ettireceğiz. Bu anlamda yayın hayatımıza başlarken kendimize bir ilke koymuştuk. Merkeze toplumu alarak, bireyi, aileyi ve toplumu geleneklerine, maneviyatına daha iyi hizmet edebilecek şekilde yayın ilkesi belirledik ve o ilke devam ediyoruz, bundan sonrada inşallah devam edeceğiz" dedi.