Selçuklu Mahallesinde yolda kalan üç yapının yıkımı gerçekleşti

Selçuklu Mahallesi sınırlarında bulunan ve çevre yoluna bağlanan caddeler araç trafiği anlamında Malatya’nın önemli akslarını oluşturuyorlar. Bölgede bulunan Doğu Garajı ve Toptancılar Sitesinin de ulaşımını sağlayan caddeler kavşak çalışmasıyla daha güvenli hale getiriliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta yıkım sırasında incelemelerde bulundu.

Aynı bölgede birkaç ay önce de yıkım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesinin birleştiği noktaya kavşak ve meydan düzenleme çalışmalarının yapılmasının elzem hale geldiğini söyledi.

Köprüağzı Caddesinde prestij cadde çalışmaları da yaptıklarını belirten Polat, “Ekip arkadaşlarımız hızlı bir çalışma sonucunda gerekli görüşmeleri yaptılar ve şuan o yapıları yıkıyoruz. Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesi hem çevre yolu trafiğini hem de Battalgazi yolunun trafiğini rahatlatıyor. Yol medeniyettir. Çevre yolunun altı bizim için çok önemli. Buranın gelişimine ayrı bir önem veriyoruz. Bu bölgemizde gelişime katkı sağlayacak her yol projesini hemen hayata geçiriyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuklu Mahallesinin hızlı bir değişime uğradığını belirten Mahalle Muhtarı Halil Ayaz ise, “Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesini birleştiren noktada çok kazalar oldu. Yıkılan yapıların yerine yapılacak kavşak ve düzenleme çalışmaları bu kazaları önleyecek. Bu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyemize minnettarım. Mahalle sakinleri adına da Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.