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03 Aralık 2017 13:46

Selim Karadağ’dan Kızılay’a ziyaret

Ampute Avrupa Futbol şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı’nın kalecisi Selim Karadağ, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Selim Karadağ’dan Kızılay’a ziyaret

03 Aralık 2017 13:46

Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.


Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu da yer aldı. Rektör Kızılay, Karadağ’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Ampute Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonu olarak tüm ülkeyi sevince boğduğunu ifade etti.


Başarı olan sporcuların ülke sporu adına bir ufuk açtığını kaydeden Rektör Kızılay, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttınız. Bu başarı ülke sporu adına da ufuk açıcı bir adım oldu diye düşünüyorum. Bu anlamda başarılarınız daim olmasını temenni ediyorum” dedi.


Karadağ ise Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, bundan sonraki hedeflerinin dünya kupasını kazanmak olduğunu söyledi.


Karadağ, Rektör Kızılay’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, milli takımda giydiği 44 numaralı formayı hediye etti.




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