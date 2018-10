Sendika Başkan Şimşek memurların sıkıntılarına dikkat çekti

Başkan Şimşek, “Ülkemizde son aylarda zuhur eden bir takım ekonomik sıkıntıları hep birlikte yaşamaktayız. Bu sıkıntıların kaynağının dışarıya dayandığını biliyoruz. Ülkemizi 15 temmuzda dize getiremeyen içimizdeki ve dışımızdaki hain ve düşmanlar, bu kez ekonomik darbeler ile ülkemizi dize getirmeye teşebbüs etmişlerdir. Milletimiz bu sıkıntıları aşarken, tabi ki birtakım fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalmıştır. Devlet Memuru olarak ülkemizde yaşanan sıkıntıları fazlasıyla hissettik. Geçmiş yıllarda enflasyon yüzde 60'larda olduğu halde maaş zammının hiç verilmediği günleri unutmadık. Koalisyonlarla idare edildiğimiz o yılların bir daha gelmesini istemiyoruz. Kamu çalışanları her zaman güçlü iktidarlarda daha rahat etmiştir. Onun için tek başlı iktidarların her zaman ülkemiz için daha yararlı işler yaptığı inkar edilemez. Şu bir gerçektir ki yaşamakta olduğumuz ekonomik darbede en fazla etkilenen kesim ücretli kesimidir. Doları bahane edip her şeye yüzde 50 ye hatta yüzde 100'e varan zamları yapan fırsatçıların en büyük mağduru memur ve ücretli kesimidir. Maliye Bakanımız 2018 yıl sonu enflasyonunu yüzde 20.8 olarak ön görmektedir. Ancak şu anda yıllık enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 25'e yaklaşmıştır. Resmi rakamlar bu olabilir, ancak piyasadaki enflasyon çok daha yüksektir. Onun için, memura temmuz 2018''de verilen zam şimdiden yüzde 6 oranında enflasyonun altında kalmıştır. Memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz şeklinde açıklamaları olan hükümetin, bu sözlerini tutarak, enflasyon farkının doğduğu eylül ayında en az yüzde 6 ve bundan sonraki her ayda gerçekleşecek enflasyon farkını vermeleri gerekmektedir" dedi.

Bazı kurumlarımızdaki personel sıkıntılarını da dile getiren Şimşek, “Adalet Bakanının defalarca, 'Mübaşirleri Genel İdari Hizmetler sınıfına alacağız' ifadelerini hatırlatmak isteriz. Yine Zabıt Katiplerindeki kadro derece sorunu hala giderilmiş değildir. İcra Katiplerinin Adalet tazminatı ile ilgili düzenlemenin mutlaka yapılması gerekmektedir. Adliyelerdeki görevde yükselme sınavlarında yazılı sınavlarda alınan puanların büyük oranda dikkate alınması gerekir. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak burada ve diğer kurumlarda çalışan personelin Genel İdari Hizmetler sınıfına alınması önem arz etmektedir. 666 sayılı KHK. İle kaldırılan fazla çalışma ücretlerinin ve havuz olarak ifade edilen keşif ücretlerinin yeniden verilmesi personeli memnun edecektir. Diğer bir önemli kurum olan Maliye Bakanlığında da büyük beklentilerimiz bulunmaktadır. Öncelikle uzun süredir açılmayan kurum içi gelir uzmanlığı sınavının bir an önce açılmasını bekliyoruz. Daha önceki Maliye Bakanı iki defa sınav açacağını söylemesine rağmen, sınav halen açılmamıştır. 666 sayılı KHK. İle kaldırılan fazla çalışma ücretlerinin yeniden verilmesini, Maliye Bakanlığında ve Gelir İdaresi Başkanlığında uzun süredir açılmayan Görevde Yükselme Sınavının bir an evvel açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.