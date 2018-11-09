Şener Şen ve Perran Kutman Malatya'da

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivalinde Onur Ödülleri'nin sahiplerinden ünlü oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman Malatya'ya geldi.

43 yıllık sinema kariyeri boyunca 35'ten fazla filmde rol alan, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından Şener Şen ve rol aldığı pek çok televizyon yapımı ve sinema filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Perran Kutman, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin davetlisi olarak Malatya'ya geldi.

Usta oyuncu Şener Şen'e ödülünü ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz'ın takdim edeceği, Perran Kutman'a ise ödülünü, özellikle ‘Yol' filmi başta olmak üzere birçok önemli film ve televizyon dizisindeki unutulmaz rolleriyle hafızalara kazınan bir başka başarılı oyuncu Şerif Sezer'in vereceği belirtildi.