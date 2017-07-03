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03 Temmuz 2017 12:26

“Senior Hafta sonu Tenis Turnuvası tamamlandı

Türkiye Tenis Federasyonu ve Malatya İntercourt Tenis Kulübü tarafından organize edilen “Senior Hafta sonu Tenis Turnuvası” tamamlandı.

“Senior Hafta sonu Tenis Turnuvası tamamlandı

03 Temmuz 2017 12:26


9 ilden 45 sporcunun katıldığı ve Doğu Anadolu’da bir ilk olan turnuva, İntercourt Yaşam ve Spor Merkezinde yapıldı. 29 Haziran’da başlayan ve 2 Temmuz’da final maçları ile sona eren turnuva 5 kategoride gerçekleşti.


35+ yaş gurubunda birinciliği Hasan Dağ alırken ikinci ise Osman Dursun oldu. 40 + yaş ‘da ise 1. Grup birinciliğini Sabahattin Alökmen ikinciliği Hasan Cebe 2. Grupta ise birinci Mehmet Şakir Kaya, ikinci ise Mustafa Kolatar oldu.


45 + yaş erkek gurubunda birinci Mert Yetkinşekerci olurken ikinciliği ise Ali Acar aldı. 50 + yaş erkeklerde ise Bahattin Sayın birinci olurken Mehmet Vedat Altan ikinci oldu.


45 + bayanlar gurubunda da birinciliği Havva Türedi ikinciliği ise Sema Akdoğan elde etti.


Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edilirken, Malatya’da ilk kez böyle bir müsabakanın gerçekleştirilmesinden memnun kalan sporcular emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Malatya İntercourt Tenis Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar’da Doğu Anadolu’da ilk kez böyle bir turnuvanın organize edildiğini ifade ederek, önümüzdeki günlerde yine farklı tenis turnuvalarına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.




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