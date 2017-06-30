"Senior Tenis Turnuvası" Malatya’da başladı

9 ilden 45 sporcunun katıldığı ve Doğu Anadolu’da bir ilk olan turnuva, İntercourt Yaşam ve Spor Merkezinde yapılıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Malatya İntercourt Tenis Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar, “Turnuva 35 yaş üzeri üstü sporcuların katıldığı bir turnuva. Doğu Anadolu’da ve Malatya’da ilk kez düzenleniyor. Puanlı bir turnuva, para ödülü yok. Bu turnuva’da Türkiye‘nin değişik illerinden gelen sporcular Milli takıma girmek için belli bir puan topluyor ve belli bir seviyeye ulaşıyor" dedi.

Turnuvaya 9 ilden sporcuların katıldığını söyleyen Acar, turnuvanın finalinin Pazar günü yapılacağını aktararak, sporcuların tenis tesisini çok beğendiğini ifade etti.

Turnuvanın düzenlenmesinde kendilerine destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden Acar, bu turnuvanın ardından da 8,9,10 yaş arası bir tenis turnuvası daha düzenleyeceklerini kaydetti.

Turnuvaya katılan sporcuların birbirleri ile kaynaşma fırsatı yakaladığını da sözlerine ekleyen Acar, herkesi turnuvayı izlemeye davet etti.

Turnuvaya katılan sporcular ise, turnuvanın güzel geçtiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Öte yandan 29 Haziran’da başlayan turnuva 2 Temmuz’da sona erecek.