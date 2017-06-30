Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 14:50

"Senior Tenis Turnuvası" Malatya’da başladı

Malatya’da, Türkiye Tenis Federasyonu ve Malatya İntercourt Tenis Kulübü tarafından organize edilen “Senior Hafta sonu Tenis Turnuvası” başladı.


30 Haziran 2017 14:50


9 ilden 45 sporcunun katıldığı ve Doğu Anadolu’da bir ilk olan turnuva, İntercourt Yaşam ve Spor Merkezinde yapılıyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Malatya İntercourt Tenis Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar, “Turnuva 35 yaş üzeri üstü sporcuların katıldığı bir turnuva. Doğu Anadolu’da ve Malatya’da ilk kez düzenleniyor. Puanlı bir turnuva, para ödülü yok. Bu turnuva’da Türkiye‘nin değişik illerinden gelen sporcular Milli takıma girmek için belli bir puan topluyor ve belli bir seviyeye ulaşıyor" dedi.


Turnuvaya 9 ilden sporcuların katıldığını söyleyen Acar, turnuvanın finalinin Pazar günü yapılacağını aktararak, sporcuların tenis tesisini çok beğendiğini ifade etti.


Turnuvanın düzenlenmesinde kendilerine destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden Acar, bu turnuvanın ardından da 8,9,10 yaş arası bir tenis turnuvası daha düzenleyeceklerini kaydetti.


Turnuvaya katılan sporcuların birbirleri ile kaynaşma fırsatı yakaladığını da sözlerine ekleyen Acar, herkesi turnuvayı izlemeye davet etti.


Turnuvaya katılan sporcular ise, turnuvanın güzel geçtiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.


Öte yandan 29 Haziran’da başlayan turnuva 2 Temmuz’da sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!