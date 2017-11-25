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25 Kasım 2017 19:44

Şenol Güneş: "3 puanlık isteğimizi sahaya yansıtamadık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçı sonrası üç puan isteğini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Şenol Güneş:

25 Kasım 2017 19:44


Süper Lig’de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Güzel bir saha vardı, güzel bir zemin vardı, seyirci olağan üstüydü, rakibinde istekli oyunu vardı. Gücü yettiğince en iyisini yapmaya çalıştı. Onların da 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz 3 puan isteğimizi sahaya yansıtamadık, oyunumuz da kötüydü, skor da kötüydü. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu, maalesef üzgünüz” dedi.


Bugün sahada kötü oynadıklarını belirten Güneş, “Bugün bu oyunla, tempoyla maç kazanmamız doğru olamazdı, bütün oyuncular beklediğimizin altında oynadı” şeklinde konuştu.


Pepe’nin maç öncesi sakatlanmasının oyunu etkilemediğini de belirten Güneş, “Bu maçta ilki puan kaybettik, şimdi toparlanıp önümüzdeki kupa maçına bakacağız” dedi.




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