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08 Temmuz 2017 18:37

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

08 Temmuz 2017 18:37


Edinilen bilgilere göre olay, Akçadağ ilçesine bağlı Taşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Taşevler Göleti inşaatında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Osman Akgün (20) bir arkadaşı ile birlikte serinlemek için bölgede bulunan başka bir gölete girdi. Bir süre sonra suda Akgün’ün kaybolduğunu görenler arkadaşı, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri gölette arama çalışması başlattı.


Jandarma ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bulunurken dalgıçlar yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasının ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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