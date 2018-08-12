Serinlemek için gölete giren kişi boğuldu

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey mevkisindeki DSİ’ye ait su dinlendirme göletine arkadaşlarının ikazlarına rağmen serinlemek amacıyla giren 37 yaşındaki M.A. gölete girdikten kısa bir süre sonra suya batıp gözden kayboldu.

Göletin zemin yapısı nedeniyle arkadaşlarının yardım çabası da işe yaramadı. Kısa surede olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekibi olay yerine gelerek arama çalışması başlattı. Ekipler 30 dakikalık çalışmanın ardından M.A.’nın cansız bedenine ulaştı. Ekipler daha sonra cesedi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.