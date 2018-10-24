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Sertaç Yılmaz Dünya Şampiyonasına katılacak

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye vücut Geliştirme Şampiyonasında Türkiye şampiyonluğunu elde eden Malatya Uçarlar Spor Kulübü’nün sporcusu Sertaç Yılmaz, Polonya’da gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye vücut Geliştirme Şampiyonasında Türkiye şampiyonluğunu elde eden Malatya Uçarlar Spor Kulübü'nün sporcusu Sertaç Yılmaz, Polonya'da gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye vücut Geliştirme Şampiyonası, 12-16 Eylül tarihlerinde İstanbul Pendik Green Park'ta gerçekleştirilmişti. Kilosunda Türkiye şampiyonu olan Yılmaz, dünya şampiyonası biletini aldı.


65 Kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Sertaç Yılmaz 26-28 Ekim tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

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