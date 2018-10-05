12-16 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Pendik Green Park'ta yapılan Türkiye vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatyalı vücut geliştirme sporcusu Sertaç Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu.

Malatya sporcu Sertaç Yılmaz, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 12-16 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Pendik Green Park'ta yapılan Türkiye vücut Geliştirme Şampiyonasında şampiyonu oldu.

65 Kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Sertaç Yılmaz 26 - 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi 65 kilogramda temsil edecek.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sporcumuz Sertaç Yılmaz'ı, antrenörü Mustafa Akaltun'u ve sporcumuzun ailesini tebrik eder, Dünya Şampiyonasında başarılar dileriz” denildi.