Servisçilerden ‘rüşvete hayır’ eylemi

2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala Malatya’da yaklaşık 30 servisçi Yeşilyurt’ta bulunan Kolu Kısa Anadolu Lisesi önünde kontak kapatarak ‘rüşvete hayır’ eylemi düzenledi. Servisçiler adına bir konuşma yapan Aziz Şimşek, Yeşilyurt Kolu Kısa Anadolu Lisesi yönetimin bu sene taşımacılık işini kendilerine söz verdiğini ancak bu sözlerinden caydığını iddia ederek, “Biz diğer arkadaşlarımız ile beraber geçen sene buranın servis işini çok titiz ve en ufak bir sorun yaşamadan yaptık. Okul Yönetimi bu senenin taşıma işini de bize söz verdiler , bunun yanında bizden herhangi bir ücret de almayacaklarını söylediler ama bu sözlerinden cayarak taşıma işini başka bir şirkete vermişler. Bizim adeta ekmeğimizle oynadılar. Buradaki okul yönetimi diğer şirketten açıkça rüşvet aldığı için taşımacılık işini diğer şirkete vermişler. Biz helal para kazanıyoruz ve bu helal paramızı okullara rüşvet vererek haram etmek istemiyoruz. Biz mağduruz ve bu rüşvet işini Malatya’da bitirmek istiyoruz. Burası devlet okulu devletimiz her okula yeterince destek veriyor. Bu okulda kendini bilmez rüşvetçiler yüzünden biz bu gün işsiz kaldık, bunun hesabını hem okuldan hem de oku aile birliğinden sormak için arkadaşlarımızla burada eylem yapıyoruz” diye konuştu.