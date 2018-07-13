Sesiz adımlardan ses getiren başarı

Malatya Valiliğinin destek verdiği ‘’Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır’’ projesinde çalışmalara devam eden 20 öğrenci ile katılım gösteren Sessiz Adımlar Spor Kulübü topladığı madalyalarla organizasyona damga vurdu. Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca, sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette etti. Ziyarette İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Sporcuları, antrenörlerini ve sporcu ailelerini makamında ağırlayarak çeşitli ikramlarda bulundu. Fındıklı başarılı sporculara ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Sessiz Adımlar Spor Kulübü bir çok başarıya imza attı. Müsabakalarda yarışan down sendromlu, mentalreterdasyon ve otizmli özel sporcularımızı, evlatlarımızı spor sayesinde kişisel gelişimlerini ilerletmekle kalmayıp üstüne birçok başarılar kazandılar. Malatya Valiliğimizin desteklediği ’Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır’ projesinde Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası’na yeni bir başarıya daha imza atmaları bizleri oldukça mutlu etti. Şampiyonada 8 altın madalya 9 gümüş madalya ve 3 bronz madalya alan sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyorum, daha nice başarılar kazanmalarını temenni ediyorum. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Özel Sporcularımıza tesis, antrenör ve her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz’’ dedi.

Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca ise "Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü nün her zaman desteğini gördük, Başta İl Müdürümüz Mustafa Sadi Fındıklı olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum, birlikte daha bir çok başarıya imza atacağız’’ diye konuştu.