Sessiz Adımlar haftayı mağlup kapattı

Özel Sporcular Süper Futbol Ligi'nin 9.haftasında Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, haftayı mağlup tamamlamasına karşın ikinci sıradaki yerini korudu.

Türkiye Futbol Oynuyor Projesi kapsamında düzenlenen Özel Sporcular Süper Lig 9. Hafta müsabakaları bugün oynanan maçlar ile sona erdi.

Malatya takımlarının yer aldığı B Grubu'nda 9.haftada şu sonuçlar alındı:

Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü-Elazığ Hazar Özel Sporcular: 2-4

Mersin Çankaya-Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü: 4-2

Alınan sonuçlara göre Mersin Çankaya 14 puanla zirvede yer aldı. Haftayı puansız kapatan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü ise 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Grup'ta Elazığ Hazar 9 puan ve averajla üçüncü, Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar ise 9 puan ve averajla dördüncü sırada yer aldı. Kütahya Çinikent ise 4 puanla son sırada yer alıyor.