Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın ediyor

Kent merkezinde kavurucu sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar kendilerini havuzlara atıyor. Yüzlerce kişinin akın ettiği havuzlara daha çok gençler ve çocuklar ilgi gösteriyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüz Bey Mahallesinde hizmet veren Yeşil Park Yüzme Havuz yetkilisi Özer Gökkaya, son 2 haftada inanılmaz derecede yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, “Biz de vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunuyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz hem eğleniyorlar hem de serinliyorlar” ifadelerini kullandı.

Havuz ücretlerinden de bahseden Gökkaya, “Fiyatlarımız gayet uygun. Vatandaşlarımız bizi gönül rahatlığıyla tercih edebilirler” dedi.

Gökkaya, havuzda zaman zaman ilginç anlara da tanık olduklarını aktararak, “Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız kız arkadaşına havuzda evlenme teklifinde bulundu. Böyle ilginç ve güzel anlara sık sık rastlıyoruz. İşletmemiz gayet güzel, insanlar buraya gelip güzel vakit geçirebilir” şeklinde konuştu.