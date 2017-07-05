Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 13:34

Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz bisikletine akın ediyor

Hava sıcaklığının gündüz 45 dereceye kadar çıktığı Malatya’da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Turgut Özal Tabiat Parkındaki deniz bisikletine akın ediyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz bisikletine akın ediyor

05 Temmuz 2017 13:34


Ülke genelinde yaşanan kavurucu sıcaklar vatandaşları bunaltırken serinlemek isteyen ve kendini aşırı sıcaklardan korumak isteyen vatandaşlar farklı yöntemlere başvuruyor.


Denizi olmayan Malatya’da da yüzme havuzları, baraj kenarı gibi yerlere giderek serinlemeye çalışan Malatyalılar, Turgut Özal Tabiat Parkında hizmete sunulan deniz bisikleti uygulaması ile de hem eğleniyor hem de serinliyor.


Malatyalıların son günlerde deniz bisikleti uygulamasına yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden işletme sahibi Hasan Apak, özellikle de ailelerin sık olarak deniz bisikletini kullandığını söyledi. İşletme olarak vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Apak, turların 20 TL olduğunu belirtti. Deniz bisikletini kullanan vatandaşlar ise, uygulamanın çok güzel olduğunu ifade ederek, amaçlarının kendilerini sıcaklıklardan korumak olduğunu dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!