Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz bisikletine akın ediyor

Ülke genelinde yaşanan kavurucu sıcaklar vatandaşları bunaltırken serinlemek isteyen ve kendini aşırı sıcaklardan korumak isteyen vatandaşlar farklı yöntemlere başvuruyor.

Denizi olmayan Malatya’da da yüzme havuzları, baraj kenarı gibi yerlere giderek serinlemeye çalışan Malatyalılar, Turgut Özal Tabiat Parkında hizmete sunulan deniz bisikleti uygulaması ile de hem eğleniyor hem de serinliyor.

Malatyalıların son günlerde deniz bisikleti uygulamasına yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden işletme sahibi Hasan Apak, özellikle de ailelerin sık olarak deniz bisikletini kullandığını söyledi. İşletme olarak vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Apak, turların 20 TL olduğunu belirtti. Deniz bisikletini kullanan vatandaşlar ise, uygulamanın çok güzel olduğunu ifade ederek, amaçlarının kendilerini sıcaklıklardan korumak olduğunu dile getirdi.