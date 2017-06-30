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30 Haziran 2017 11:19

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzlara akın ediyor

Hava sıcaklığının gündüz 40 dereceye kadar çıktığı Malatya’da sıcaktan bunalan vatandaşlar yüzme havuzlarına akın ediyor.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzlara akın ediyor

30 Haziran 2017 11:19


Kent merkezinde kavurucu sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar kendilerini havuzlara atıyor. Yüzlerce kişinin akın ettiği havuzlara daha çok gençler ve çocuklar ilgi gösteriyor.


Battalgazi ilçesinde bulunan Aqua City Yüzme Havuzuna giden vatandaşlar hem bunaltıcı sıcaklardan kendini koruyor hem de eğleniyor.


Aqua City Yüzme Havuzu İşletme Müdürü Levent Özcan, son bir haftada son derece yoğun olduklarını söyleyerek, havuz fiyatlarının da uygun olduğunu belirtti.


Aşırı sıcaklardan havuza girerek korunmaya çalışan bazı vatandaşlar ise fırsat buldukça havuza geldiklerini ve serinlediklerini söyledi.




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