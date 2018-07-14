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14 Temmuz 2018 18:51

Şiddetli yağış Malatya’da etkili oldu

Malatya’da aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Şiddetli yağış Malatya’da etkili oldu

14 Temmuz 2018 18:51

Bazı vatandaşlar yağmurdan korunaklı alanlarda bekleyerek korunurken, bazı caddelerde de su birikintileri oluştu.


Malatya’da ikindi vakti sonrası başlayan sağanak yağış kentte etkili oldu. Yaklaşık 1 saat yağan yağmur vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. İşyerlerinin tentelerinin altında bekleyen vatandaşlar uzun süre ıslanmamak için beklerken, bazı vatandaşlar da sıcak havanın da etkisiyle yağmura aldırış etmedi.


Ana caddelerde trafik akışında da zaman zaman aksaklıklar yaşanırken, bazı caddelerde ise su birikintisi oluştu.




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