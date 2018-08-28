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28 Ağustos 2018 19:22

Sigara izmariti saman balyalarını tutuşturdu

Malatya’da seyir halinde olan saman yüklü bir kamyondan atılan sigara izmariti saman balyalarının tutuşmasına neden oldu.

Sigara izmariti saman balyalarını tutuşturdu

28 Ağustos 2018 19:22


Olay, Malatya-Ankara karayolu İpaş Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İpaş Kavşak istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 44 LV 299 plakalı saman yüklü kamyondan söndürülmeden atılan sigara izmariti saman balyalarının tutuşmasına neden oldu. Durumu fark eden kamyon şoförü C.A. hemen aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürülmeden atılan sigara izmaritinin tutuşmasına sebep olduğu ileri sürülen saman balyalarını söndürerek diğer saman balyalarına yangının sıçramasını önledi.


Trafik ekiplerinin yolda önlem aldığı olay sonrası saman yüklü kamyon yoluna devam etti.




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