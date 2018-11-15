Silahlı saldırıya uğradı bir iş yerine sığınarak canını zor kurtardı

Malatya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bir iş yerine sığınarak canını zor kurtardı.

Olay, Battalgazi ilçesine Bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan D.K.'yı (21) otomobil ile takibe alan N.A., İ.A. ve H.A. Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak'ta bir kamyonet ile seyir halinde olan D.K.'ya silahla ateş açtı. Aracına ateş açıldığını gören D.K. panikle aracını olay yerinde bırakarak bölgede bulunan bir iş yerine sığındı. Bu arada D.K.'nın kontrolsüz bir şekilde yolda bırakılan aracı park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme de bir adet boş kovan bulunurken D.K.'ya silahlı saldırıda bulunduktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan N.A., İ.A. ve H.A. kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların aracında bir adet pompalı tüfekle bir adet tabanca ele geçirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.