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01 Haziran 2018 16:12

Şimşek’den ek gösterge talebi

Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerine verdiği 3600 ek gösterge müjdesinin tüm memurları kapsamasını ümit ettiklerini söyledi.

Şimşek’den ek gösterge talebi

01 Haziran 2018 16:12


Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız 24/05/2018 tarihinde seçim beyannamesini açıklarken öğretmenlere, hemşirelere, polis ve din görevlilerine 3600 ek gösterge müjdesi vermiştir. Ümit ediyoruz ki zaman içerisinde 3600 ek gösterge kamu çalışanlarını da kapsayacaktır. Yoksa 3600 ek göstergenin belli bir kesime yani üç milyon kamu çalışanlarından bir milyon altı yüz kişiye verilip diğerlerine verilmemesi büyük bir haksızlık olur. Türkiye’ nin adeta bel kemiğini oluşturan Gençlik Spor, Adliye, Maliye, SGK, İç İşleri, Nüfus, Tuik, Meteoroloji, Gümrük ve Ticaret, Emniyet ve Milli savunma bakanlığındaki sivil memurların ihmal edilmesi kabul edilemez. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere bu kurumlarda çalışan binlerce personelin sesi olmak için buradayız. 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi için Büro Memur-Sen olarak başlatmış olduğumuz imza kampanyası neticesinde kurumlardan aldığımız binlerce imzayı bu gün kargo ile Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulmak üzere gönderilecektir. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve siyasilerimiz bu sesimize kulak verir ve 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmek üzere gerekli çalışmayı başlatırlar” diye konuştu.




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