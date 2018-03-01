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01 Mart 2018 11:32

Simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İnönü Üniversitesi öğrencilerine simülasyon aracı ile uygulamalı emniyet kemeri eğitimi verildi.

Simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi

01 Mart 2018 11:32


Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, araç kazaları sırasında özellikle emniyet kemerinin önemini vurgulamak için de uygulamalı eğitimler veriliyor.


Çocuk Trafik eğitim Parkı başta olmak üzere değişik okul ve çeşitli alanlarda gerek öğrencilere gerekse vatandaşlara simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik de bir program gerçekleştirdi.


İnönü Üniversitesi kampüsü ile farklı yerlerdeki yerleşkelerinde 5 gün devam eden ve emniyet kemerine dikkat çekilen eğitim programı kapsamında, simülasyon aracına binen öğrencilere, takla atan bir araçta emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğu ve hayat kurtardığı uygulamalı olarak anlatıldı.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya’nın farklı noktalarında emniyet kemeri bilincinin vatandaşlar arasında artırılması amacıyla, simülasyon aracı ile bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.




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