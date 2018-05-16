Sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavının ödül töreni yapıldı.

Malatya merkez ve ilçelerde okuyan binlerce öğrencinin katılımı ile Yeni Hamle Koleji Kampüsünde düzenlenen sözel ve sayısal yetenek bölümlerinden oluşan sınavda öğrenciler oldukça zorlandı. Yıl sonu ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav öncesi büyük bir deneyim kazanan öğrenciler sınavdan dolayı Yeni Hamle’ye teşekkür etti. Sınavda dereceye giren ilk 20 öğrencinin ödülleri Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Kaya, hayatta başarılı olmanın ilk şartının çok çalışmak ve kendine güvenmek olduğunu söyledi. Kaya daha sonra öğrencilere çeyrek altın taktı.