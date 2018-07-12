Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 16:30

Sinema-TV Bölümü öğrencileri Malatya’da buluşacak

Bu yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında 8’incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören Sinema-TV öğrencileri Malatya’ya gelecek.

Sinema-TV Bölümü öğrencileri Malatya’da buluşacak

12 Temmuz 2018 16:30


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin İnönü Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği ve bir dizi etkinliğin yer aldığı bölümde bu yıl 10 üniversiteden katılacak öğrenciler festival coşkusuna ortak olacak.


Türkiye’de çeşitli fakülteler bünyesinde eğitim veren çok sayıda sinema-TV bölümünün olduğuna dikkat çeken Festival Direktörü Suat Köçer, bu bölümlerde eğitim gören öğrencileri festival heyecanına ortak olmaları, sinema sanatı ve sektörünü farklı boyutlarıyla tanıma fırsatı bulmaları ve sektörle yakın bir iletişim kurmaları amacıyla festivalde ağırlayacaklarını söyledi.


Malatya İnönü Üniversitesi’nin bugüne kadar festivale önemli katkılarda bulunduğunu hatırlatan Köçer, gerçekleştirilecek öğrenci buluşmasında da üniversitenin büyük bir rol üstleneceğini belirtti.


Bu yıl ilki gerçekleştirilecek ve özel eğitim, kültürel gezi ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı yenilikle ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç