Sinemanın emektarları öğrencilerle buluştu

Malatya Uluslararası Film Festivali etkinlikleri kapsamında FİLM-SAN Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Yönetmen Biket İlhan, Yönetmen Güney Birtek ve Gazeteci-Eğitim ve Kültür-Sanat Editörü Ergül Tosun Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akademi Kültür Topluluğu tarafından Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen söyleşinin açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite olarak bir yandan kurumsal ve kuruluş çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapmaya ve öğrencilerin bu yöndeki taleplerini karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bilim sanatla buluşursa, aynı zamanda sanayi ile buluşursa, aynı zamanda toplumla buluşursa işte o zaman bilim kendisini göstermiş olur" dedi.

Gazeteci -Eğitim ve Kültür-Sanat Editörü Ergül Tosun ise, öğrencilerden özellikle çok kitap okumalarını isteyerek, “Elinizden hiç kitap düşmesin. İnsanın gıdası yemektir, sudur. Ama bilginin gıdası tek şeydir, oda kitaptır.” dedi. Gazeteci Tosun, öğrencilerden mutlaka hedeflerini gerçekleştirmek için çaba göstermelerini istedi.

Yönetmen Biket İlhan, “Hayallerinizi sakın ertelemeyin. İşte o zaman zorluklarda size zor olarak görünmüyor, keyif alıyorsunuz. Yapmak istediğiniz önemlidir, mutluluk orada” şeklinde konuştu.

FİLM-SAN Vakfı Müdürü Kıvanç, sinemaya ilgi duyan öğrencilerin eğitim almasının önemli olduğunu vurgulayarak, sinema ile ilgili kitapları okumalarını da kaydederek, “Mutlaka filmleri çekilmiş kitapları da okursanız, aradaki farkları göreceksiniz. Oradan yola çıkarak kendinize bir yol açacağınızı düşünüyorum” ifadelerini kaydetti.

Yönetmen Güney Birtek ise, sinemanın kültür ile iç içe gelmesini savunduğunu ifade ederek, sinemanın sosyal, ekonomik ve kültürel bakışının olması gerektiğini belirtti.

Konuklar, öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayarak, sohbet etti.

Söyleşinin kapanışında Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, öğrencilerden mesleki hedeflerinden şaşmamalarını ve ailelerin meslek seçiminde kendilerine karşı çıkacakları durumunda olabileceğini de belirterek; , “Onların doğruları vardır, bunun yanında sizlerin de doğrusu var. Sizler hem çalışıp, hem okuyup, hem ailelerinize destek olabilirsiniz. Hangi mesleği, hangi işi yapmak istiyorsanız, siz zihninizde onu şekillendirdiğinizde eminim hayaller bir gün gerçek oluyor” diye konuştu.

FİLM-SAN Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Yönetmen Güney Birtek ve Gazeteci Ergül Tosun, söyleşenin ardından Rektör Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti.