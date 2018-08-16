Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 17:54

Sivas Caddesi sarı kırmızılı bayraklarla donatıldı

Battalgazi Belediyesi, Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor’a destek amacıyla Sivas Caddesi’ni sarı kırmızılı bayraklarla donattı.

Sivas Caddesi sarı kırmızılı bayraklarla donatıldı

16 Ağustos 2018 17:54


Yeni sezonda kendi evinde ilk maçına çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’a destek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından Sivas Caddesi sarı kırmızılı bayraklarla donatıldı. Sarı kırmızılı bayraklarda ‘Yeni Sezonda Yeni Malatyaspor’umuza Başarılar Dilerim’ yazılı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mesajı da yer alıyor. Taraftarlar, şehirde yeni sezonda farklı bir havanın oluşması gerektiğine dikkat çekerek, Malatya’nın bir futbol şehri olduğuna vurgu yaptı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Evkur yeni Malatyaspor’un Malatya’nın ortak paydası olduğunu belirterek, yeni sezonda ve Fenerbahçe maçında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç