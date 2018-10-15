Sivil tolum kuruluşlarının tarihçesi ve işlevleri ele alındı

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından STK'ların kapasitelerini geliştirmek amacıyla başlatılan ‘Sivil Toplum Akademisi' programının ilk konferansında ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Tarihçesi ve İşlevleri' konusu ele alındı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı.

Programın açılışında konuşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, STK Akademisini yapma amaçlarının güçlü sivil toplumlar ışığında güçlü toplumların oluşmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. STK'ların amaçlarına uygun olarak hizmet üretmeleri için, tarihçelerini, işleyiş metotlarını, nasıl faaliyetlerini sürdürdüklerini, ekonomik özgürlüklerini nasıl elde edebileceklerini belirlemeleri ve bu bağlamda STK'lara bir perspektif oluşturmak istediklerini vurguladı.

Akademideki programlar hakkında da bilgi veren Çobanoğlu, akademi sonunda katılımcılara belge takdiminde bulunulacaklarını da ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Tarihçesi ve İşlevleri' konulu konferansa geçildi. Konferansın konuşmacısı Doç. Dr. Gökhan Tuncel, STKların kuruluşunda en önemli şeyin gönüllük esası yanında sorumluluk hissiyatının olduğunu ifade ederek sivil yapılanmaların sağlam zemine dayanmasının yolunun güçlü iradeye sahip olmasından ve güçlü iradenin de güçlü kaynağa dayanmasından geçmekte olduğunu belirtti.

Tuncel, “Siyasi açıdan ‘parti içi demokrasinin güçlenmesi, gücün tek bir elde toplanmasını önlemek, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına STK'lar siyasal açıdan büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Programın soru cevap kısmında katılımcılar konuşmacıya konu ile ilgili çeşitli sorular yöneltip bilgi alışverişinde bulundular. Verimli geçen programın ardından Kent Konseyi programların devam edeceğini ve verilecek olan konferanslar da alanında uzman kişilerin katılımıyla STK Akademisinin düzenleneceğini belirtti.