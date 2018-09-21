Sivil toplum buluşmalarının konuğu MTSO oldu

Malatya Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde başlatılan ‘Sivil Toplum Buluşmaları' programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulunu ağırladı.

Kernek Külliyesinde gerçekleşen istişare buluşmalarında konuşan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Böyle bir ortamda bir araya gelerek birbirimizin dertlerini dinleme, öneri ve tavsiyelerini alma, çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunları el birliğiyle ortadan kaldırma fırsatı buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Polat, amaçlarının Malatya'yı daha yaşanılabilir bir kent kılmak olduğunu belirterek Malatya'nın geleceğini birlikte inşa etmek açısından her zaman yeni fikirlere açık olduklarını ve bu toplantıların halka hizmet ulaştırmada önemli olduğunu söyledi. Toplantıların bundan sonraki süreçte de yapılacağını belirten Polat, katkı sağlayan ve katılım gösteren herkese teşekkür etti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise böyle bir ortamı ve imkanı sunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Polat ve Kent Konseyine teşekkür ederek, “Geldiğiniz günden beri sahada olmanız, insanlarla istişare içerisinde olmanız fikirlere önem verdiğinizin bir göstergesidir, hem sahada hem bu tür ortamlarda istişare ortamları oluşturmanız Malatya için büyük bir şans” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen istişare toplantısı fikir alışverişi ve soru cevap şeklinde devam etti.