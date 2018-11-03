Sivil toplum kuruluşlarının yapısal analizi ele alındı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğinde düzenlenen ‘Sivil Toplum Akademisi' programı konferanslarında bu hafta ‘Sivil toplum kuruluşlarının yapısal analizi' konusu ele alındı.

Düzenlenen konferansa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, STK Temsilcileri, muhtarlar ve konferansını vermek üzere İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Vehbi Bayhan katıldı.

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sivil Toplum Akademisi programının çok önemli bir program olduğunu dile getirerek kamu kurum ve kuruluşlarının her birimin kendine özgü görevleri olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşların aidiyet bağı ile topluma bir misyon da kazandırdığını belirten Polat, STK'ların gönüllü olarak yaptıkları işlere her kamu kurum ve kuruluşunun destek olması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra söz alan Doç. Dr. Vehbi Bayhan ise demokrasinin sivil toplum örgütleri ile işlevsel hale geldiğini belirterek, kentlileşme ve modernleşme sürecinde bireyin sivil toplum örgütlerinde aldığı rol ve sorumluluk ile demokrasinin de gelişmesini katkı sağladığını belirtti.

Sivil toplumun çoğulculuk, kamusallık, özellik ve yasallık olmak üzere modern unsurları olduğunu belirten Bayhan, sivil toplumda sendikalar, siyasi partiler, dini örgütlenmeler, baskı grupları ve dernekler, aile ya da birey ile devlet arasındaki boşluğu dolduran aracı kurumları olduğunu vurguladı.

Sivil toplum örgütlerinin amacının, insanı değiştirmek olduğunu söyleyen Bayhan, “İnsanları eğitmek, maddi ve manevi refahlarını sağlamak; aynı zamanda yurttaşlık kavramı oluşturmaktadır. Modern toplumun ve siyasetin karmaşık duruma gelmesinden dolayı, insanların vatandaş olarak katılımları oy vermekle sınırlı kalmaya başlamıştır. Sivil toplum örgütlerine katılım gönüllüdür ve bireylere bir şeyleri değiştirebildikleri hissini vermektedir” ifadelerine yer verdi.

Bayhan, batı toplumlarında aşırı bireyci yapı nedeniyle yabancılaşma problemleri yaşandığını, doğu toplumlarında ise, aşırı cemaat yapısı, sivil toplum örgütlerini gelişmesini engellediğini ifade etti.

Katılımcıların konu ile ilgili sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Vehbi Bayhan'a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından bir tablo hediye edildi. Programın sonunda tüm katılımcıların yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi.