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01 Aralık 2017 16:21

Siyah gözlük takan üniversite öğrencileri engelli yolunda yürümekte zorlandı

Malatya’da üniversite öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte siyah gözlük takarak, engelli yolunda yürümeye çalıştı.

Siyah gözlük takan üniversite öğrencileri engelli yolunda yürümekte zorlandı

01 Aralık 2017 16:21

Ellerine baston alan öğrenciler, hayli zor anlar yaşadı.


İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında siyah gözlük takan öğrencilerin görme engellilerin kullandığı yoldan baston yardımıyla yürümeleri sağlandı. Yolu takip edemeyen bazı öğrenciler, zor anlar yaşadılar. Etkinliği düzenleyen öğrencilerden İmat Ak, yaptığı açıklamada engellileri daha iyi anlayabilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayan Ak, etkinliğin çok güzel ve etkili geçtiğini belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Asıl amacımız üniversite öğrencilerinde engellilerle ilgili farkındalık uyandırmaktı. Buna katkı yaptığımıza inanıyoruz. Biz, sağlam bireyler kadar engelli bireylerin de yaşama, ulaşılabilirlik hakkı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.




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