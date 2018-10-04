Siyah Kuşak sınavları Malatya'da yapıldı

2.3. ve 4. DAN Sınavları Malatya'da yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu 2018 yılı Faaliyet Programında yer alan Siyah Kuşak 1.2.3. ve 4. DAN Sınavları Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Turgut Özal Antrenman Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir'de Malatya'ya gelerek sınavları yakından takip etti. Bilcan Gençlik Ve Spor Kulübü sporcularından Bilgehan Ertaş, Erkin Duman ve Ahmet Demir 1.DAN, Sena Karakütük ise 2. DAN almaya hak kazandı. Yapılan sınavlarda siyah kuşak 1.DAN ve 2.DAN komisyon üyesi olarak görev alan Caner Ertaş başarılı olan sporcuları tebrik etti.