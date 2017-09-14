Siyer dersleri yeniden başlıyor

Geçtiğimiz yıl 16 hafta süren Mekke Dönemi Siyer Derslerinden sonra bu sene Medine Dönemi Siyer dersleri işlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek derslerin ilkini Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez verecek. İslam Öncesi Medine ve İslam’ın Medine’ye Girişi konulu ders 16 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Ücretsiz düzenlenen programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Toplam 19 hafta sürecek Medine Dönemi Siyer Dersleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinden alınabiliyor.