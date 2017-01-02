Şizofreni hastası adam ailesini silahla rehin aldı

Malatya’da şizofreni hastası olduğunu öğrenilen şahıs, yaşadığı evde ailesini rehin alarak uzun süre Özel Harekat polislerine direndi.

Edinilen bilgiye göre olay, Zafer Mahallesi Turgut Özal Camii karşında bulunan Gündoğdu Apartmanı’nda meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Taner Ö. (47), aynı evde yaşadığı annesi ve kardeşlerini babasından kalma silahla rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi. Uzun süre polislere direnen Taner Ö., kapısı kırılarak girilen dairede etkisiz hale getirildi. Şahıs, Özel Harekat polislerinin operasyonu sırasında yüzüne aldığı darbeyle hafif şekilde yaralandı. Taner Ö., daha sonra geniş güvenlik önlemi altında hastaneye götürüldü.