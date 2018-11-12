Soba zehirlenmelerine dikkat

Acar, kış aylarının gelmesiyle birlikte soba yakan vatandaşların can ve mal kaybına sebep olabilecek yanlışlar yaptığını da hatırlatarak, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

Yurt genelinde olduğu gibi Malatya'da da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sobalar kurulmaya başlandı. Isısı her ne kadar güzel olsa da soba bir o kadar da tehlike saçıyor ve her yıl yüzlerce insan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybediyor.

Malatya İtfaiye Daire Başkan Hanifi Acar da soba yakan vatandaşları can ve mal kaybına sebep olabilecek yanlışlar konusunda uyardı. Acar, kış için ilk olarak alınacak önlemlerin başında baca temizliğinin geldiğini belirterek, ”Havaların soğuması ile birlikte sobalarda kurmaya başlandı vatandaşlarımız bacaların temizlikte t sonra sobalarını kursunlar yangınları yüzde 20'si bacalarda oluşmakta” dedi

Sobaların kurumu noktasında uyarılarda bulunan Acar, "Soba kurarken boruları fazla uzatmadan en fazla 2 dirsek ile bacaya ulaştırsınlar, ayrıca sobayı yakarken mutlaka üstte yakmamız gerekiyor, altta yaktığımız zaman tam yanma olmuyor ve zehirli gazlar içeriye sızıyor ve bu zehirlenmelere sebep oluyor, yatmadan öncede kesinlikle sobayı odun ve kömür koymamalıyız çünkü tam yanma olmadığı zaman içeriye karbonmonoksit gazı sızıyor bu gazda renksiz ve kokusuz olduğu için zehirlenmeye neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Acar, Malatya'nın yaklaşık yüzde 90'ının doğalgaz ile ısındığını söyleyerek, doğalgazda da bir takım önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, "Doğalgaz bacalarının ve kombilerinin temizliğinin yetkili servisler tarafında yapılması gerekiyor ve her yıl yapılması gerekiyor. Kombinin bulunduğu yerde dışarıya açılına bir menfez vardır bunun kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Şu ana kadar Malatya'da doğalgaz kaynaklı bir yangın olmadı bu da sevindirici" şeklinde konuştu.