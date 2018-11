Sobacılık mesleği son demlerini yaşıyor

Malatya'da son yıllarda insanların sobalı evler, yaygınlaşan doğal gaz doğalgazlı evlere tercih etmesinden dolayı sobacılık mesleği yok olmakla karşı karşıya.

İnsanlığın en eski mesleklerinden biri olan sobacılık mesleği, dünyada her geçen gün gelişen teknoloji ve enerji kullanımının artması dolayısıyla can çekişen meslekler arasındaki yerini almaya çoktan başlamış durumda. Malatya'da bakırcılar çarşısında da durum farksız değil. Şehirde bir zamanlar en gözde mesleklerden birisi olan sobacılık mesleği şimdilerde sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ustalar tarafından icra ediliyor. Ustalar her şeyin üstüne bir de çırak bulamamalarının mesleği kısa sürede tarihin tozlu sayfalarına iteceğini düşünüyor.

Malatya'da 15 yıldır sobacılık yapan Murat Akçil satışlarının eskisi gibi olmadığını aktararak, “Doğalgazdan dolayı şuanda piyasanın da durumu kötü ama bizim malzemelerimiz pahalandı ve bizim kar oranımız düştü. Sobacılık mesleğinin eski tadı kalmadığı gibi bir malzemenin üstüne de 50 TL fark koyamayız. İşlerin tadı tuzu yok eskiden olsaydı biz burada 5 dakika bile oturamazdık. Kış sezonunda gördüğünüz gibi ne gelen var ne de giden şuanda doğalgaz var her tarafta. Genelde biz köylülere çalışıyorduk ama şimdi onların da yüzde yetmişi şehirde oturuyor” şeklinde konuştu.

30 yıllık soba ustası Sadık Yarar ise, “Doğalgazın gelmesi ile baya bir şekilde satışlarımız etkilendi. Soba satışları artık yavaş yavaş tarihe karışıyor. Köylere de aynı şekilde doğalgaz gidince sobacılık mesleği baya etkilendi. Nasıl ki kalaycılık bakırcılık mesleği teknolojiye yenik düştüyse bizimki de öyle olacak herhalde” diye konuştu.