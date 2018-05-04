SODES projesi kapsamında ekilen sebzeler ilk mahsulü verdi

Konuyla ilgili bilgiler veren Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, ilçenin ve bölgenin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, "İlçemiz hububat tarımı ve hayvancılık ön plandadır. İlçemizde yapımı tamamlanan ve 2017 yılı içinde sulamaya başlanan 120 bin dekar tarım arazisi mevcuttur. Tarıma katılacak bu bakir alanın ilçe ve bölge ekonomimize katkı sağlaması için tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve ekonomik değeri ve verimi yüksek olan tarımsal ürünlerin üretilmesi gerekmektedir” dedi. Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ’’Geleceğimiz Örtü Altı Sebzecilik’’ projesi kapsamında 2 adet serada örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin teorik ve pratik olarak verildiğini belirten Öztürk, “iki ayrı serada kırsal göçün önlenmesi ve ekonomik olarak gelişmeye katkı sağlamak amacıyla belirlenen hedef kitleye örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda eğitim verilerek sertifikalandırılacağını ve yürütülen bu proje ile örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda bakir olan bölgemizin yeni bir tarımsal faaliyetle tanışması ve tüm bölgenin sebze ihtiyacının karşılanacağı sebze deposu olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda bu çalışmalarla kırsalda yaşayan insanımızın istihdamına ve ekonomik seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacak ve kırsal göçün önüne geçmiş olacağız. Bu bölgede yapılacak olan topraksız sera organize sanayi bölgesinin ilçemizde kurulacak olması ile birlikte Yazıhan ilçe olarak Doğu Anadolu’nun Çukurova’sı olacağı gibi bu bölgenin de gözdesi olacak olan bir ilçe haline dönüşecektir. Seramızın bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor, serada emeği geçen belediye personelimize İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık personeline teşekkür ediyor. Allah bol ürünler nasip etsin diyorum" diye konuştu.