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03 Ağustos 2018 18:20

Sokak ortasında kalp krizi geçirdi

Malatya’da kent merkezinde aniden fenalaşarak yere düşen 80 yaşındaki şahsın yardımına vatandaşlar koştu.

Sokak ortasında kalp krizi geçirdi

03 Ağustos 2018 18:20

Kalp krizi geçiren yaşlı adama vatandaşlar suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü.


Saray Mahallesi Ferhadiye Sokak üzerinde yürüyen 80 yaşındaki Halil Rıfat E. aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların hemen yardımına koştuğu yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlenince sağlık ekiplerine bilgi verildi. Bu sırada bazı vatandaşlar kalbi duran şahsa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı şahsı hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.


Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.




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