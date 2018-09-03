Projeye en büyük desteği veren illerin başında Malatya geliyor.

‘Sokakta Satranç Var’ projesi 81 ilin ve ilçelerinin tamamında satranç severler ile buluşturacak etkinlikler 8-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Satranç kültürünü tüm yurda yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve Türkiye’nin her il ve ilçesini satranç parkları ile buluşturmayı hedefleyen ‘Sokakta Satranç Var’ projesi yine tüm ülkede büyük bir satranç coşkusu ile hayata geçecek. Türkiye’yi 7’den 77’ye sokaklarda, meydanlarda, sahillerde, parklarda satranç ile bir araya getirecek ve geniş kitlelerle buluşacak proje festival havasında gerçekleştirilecek.

TSF’nin önderliğinde ve tüm yurda yayılan il ve ilçe temsilciliklerinin organizasyonları ile gerçekleştirilecek projede, tüm yurttaşlar satranç oynayacak. 8-15 Eylül tarihleri arasında tüm yurtta hayata geçecek etkinlikler konusunda bilgi almak isteyen satranç severler, bulundukları ildeki Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcilikleriyle irtibata geçebilirler.

TSF tarafından 2015 yılından bu yana organize edilen ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği ile satranç, parklara, meydanlara, plajlara, piknik alanlarına, bahçelere, dağlara, ormanlara, tarihi ve kültürel mekanlara taşınıyor. Bu etkinliğin en önemli ayaklarından birisi olan Malatya’da da Satranç İl Temsilciliği tarafından farklı alanlarda satranç oynatılıyor.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy’un büyük desteğiyle Malatya’da uygulanan proje kapsamına geçtiğimiz yıllarda gelin ve damatlarda etkinliğe katılmıştı.

İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Sokakta Satranç Var’ projesi kapsamında farklı etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.

Projeye Malatya’da ilginin her dönem yoğun olduğunu kaydeden Toy, “Satranç sporunu herkes yapabilir. Bu noktada biz çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Lisanslı sporcuların artması, ülke genelinde birçok turnuvanın düzenlenmesi, satranç sporuna olan ilginin ne kadar arttığının bir göstergesi” dedi.