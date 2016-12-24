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24 Aralık 2016 17:47

Somuncu Baba Malatya’da anıldı

Somuncu Baba Malatya’da anıldı

24 Aralık 2016 17:47

Somuncu Baba Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunun da düzenlenen panelle anıldı.
Panele, Malatya Vali Yardımcısı Ragıp Ahmet Özyiğit, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Darende Kaymakamı Ali Türk, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ile Malatya’daki resmi daire amirleri ve sivil toplum örgüt yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Panel Darende Somuncu Baba Camii İmam Hatiplerinden Hafız Mustafa Baş’ın Kuran-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Aydoğan, tasavvuf tarihinin mimarları olan mutasavvıflara bakıldığında tesir alanlarının eşit olmadığının görüleceğini bu noktada Somuncu Baba’nın farklı bir etkiye sahip olduğunu belirterek, “Onun yetiştirdiği, ondan feyz alan mutasavvıflar, özellikle Osmanlı coğrafyasında çok büyük etkiye sahiptir ” dedi.
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise gönül dostlarının yaşadıkları zamanlar ve sonrasında hayırla anılmasının herkese nasip olmayan bir ayrıcalık olduğunu söyledi.
Tarihte yer alan önemli isimler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “Mevlana, Somuncu Baba, Hacı Bayramı Veli, Aziz Mahmut Hüdai gibi büyük evliyaların, türbelerini ziyaret edenlerin sayısı tutulsa, birde Fatih Sultan Mehmet’in, Yavuz Sultan Selim’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın türbelerini ziyaret edenlerin kaydını tutsanız, birincilerini herhalde ikincileri ona katlar. Padişahların huzuruna ulaşamazsınız, Allah dostlarının ise gönülleri açıktır, onlar aramızda, içimizde, onlar her yerdedir, zira onlar gönül sultanlarıdır” şeklinde konuştu.
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ise büyüklerin hayatlarını örnek alarak yaşamını sürdürenlerin mutlu olacağını belirterek, ”Somuncu Baba sadece Anadolu’da değil, aynı zamanda Rumeli’ye de ışıklar saçıp gülşenler oluşturmuştur. Somuncu Babanın talebelerinin imaret, cami, aş evi, medrese gibi hizmetlerle geniş bir kitleye sosyal alanda tesir ettiğini görüyoruz. Bütün bunlar doğru bir istikamet üzerine yaşayarak örnek olmakla gerçekleşmiş, bu zatların pergellerini sabit ayağı dinin içerisinde olmuş, etrafına hizmetle faydalar sağlamıştır” ifadelerini kullandı.
Somuncu Baba İlahi Grubunun seslendirdiği ilahilerle panel tamamlanırken, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Aydoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ve panelistlere günün anısına birer plaket takdim edildi.
Programa katılanlara çıkışta Somuncu Baba Sebil Ekmeği de ikram edildi.



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