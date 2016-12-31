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31 Aralık 2016 17:26

Son otomobil talihlileri anahtarlarını teslim aldı

Son otomobil talihlileri anahtarlarını teslim aldı

31 Aralık 2016 17:26

Geleneksel Esenlik Kazandırıyor Kampanyası sona erdi. 90 gün sürdürülen kampanyada birçok hediye müşteriler ile buluşurken son çekilişte otomobil kazan şanslı müşteriler araçlarının anahtarlarını teslim adlı.
Araç teslim töreninde konuşan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Esenlik’in her yönüyle kazançlı bir şirket olduğunu ifade ederek “Yapılan bütün alışveriş hem ilimize hem bölgemize bir ticari denge getirirken aynı zamanda alanın, satanın, üreticinin, çalışanın ve bölgenin kazandığı büyük bir aileyiz. Biz kazancımızın bereketini paylaşımda buluyoruz. Kanaatle belirlediğimiz karı bütün ortaklarımızla bölüşüyoruz” diye konuştu.
Esenlik’in herkesin kazandığı kolektif bir yapı olduğunu ifade eden Boyraz, “Esenlik’in bu kampanyaları artık geleneksel bir heyecana dönüştü. Bu kampanyalarımızı görüp aynı şekilde kampanya düzenleyen başka şirketlerde var ve bu şekilde halkımız kazanmakta. Hediye kazanan müşterilerimize bundan sonraki hayatında başarılar dilerim, kazasız belasız araçlarını kullanmalarını diliyorum’ ifadelerini kullandı.
Esenlik’ten otomobil kazanan talihli Cercis Ataş ise ’’Esenlik’ten Allah razı olsun. Allah devletimiz, milletimiz ve bu tür şirketlere zeval vermesin’’ dedi.
Bir diğer şanslı müşteri Ferdi Zorlutuna’da ’’4 kuponum vardı. Otomobil bana çıktı. Teşekkür ederim’’dedi.
Otomobil talihlilerinden Erdal Metin ise ’’Onbin Konutlar bölgesinde oturuyorum. Alışverişlerim daima Esenlik’te yapıyordum. Otomobil kazandığım için mutluyum. Esenlik’e teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.



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