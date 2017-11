‘Sönmeyen Kandiller’ adlı program yoğun ilgi gördü

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ‘Sönmeyen Kandiller’ adlı program, Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park’ta gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Enver Kalaycıoğlu, Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin tarihçesi hakkında kısa bilgiler vererek, “Böyle bir programı Battalgazi Belediyemiz düşünüp yaptığı için teşekkür ediyorum. Nihayetinde Belediye Başkanımız idealist bir öğretmen. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Onun şahsında bu işte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda ben karşımda idealist bir öğretmen görüyorum. O herkesten daha idealist. Selahattin Gürkan öğretmenimizi görüyorum. Malatyamızı, Battalgazimizi güzelleştirmek için elinden gelen her şeyi sarf ediyor. Kendisine huzurunuzda şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkür ediyor” ifadelerini kullandı.

Avni Kığılı Kız İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayfer Sakin ise, öğrencileri ile yaşadığı anıları paylaşarak, “İyi ki bu mesleği seçmişim, iyi ki arkadaşlarım beni bu mesleğe yönlendirmiş" dedi.

Cevat Çobanlı Ortaokulu Müdürü Metin Demir de kendi yazdığı şiiri okudu, ardından da ‘Uzun İnce Bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.

Meslektaşları ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Tabi her öğretmenimizin kendisine yönelik hikayesi vardır. Hakikaten öğretmenler aynı zamanda dert küpüdür. Ama o dert ve sıkıntıları hiçbir zaman toplumda kimseye hele hele öğrencilerine hiçbir zaman yansıtmazlar. Biz öğretmenliği böyle gördük. Hakikaten bazen öğretmen hikayelerini dinlerken veya öğretmenlikle ilgili filmleri seyrederken, orada kendimizi görüyoruz. Bende Bolu Eğitim Enstitüsünü bitirdikten sonra Ocak’ta kura çektik Sivas’a, Sivas’ta kura çektik Kangal’ın Taşlı köyüne öğretmen olarak atandık. Biz oraya Mart ayında gittik. O mevsimde buralarda çiçek açmaya başlar. O dönemde şartlar çok daha ağırdı. Ben çalıştığım yerde kar tünellerinde evlere gittiğimi biliyorum. Kar ve kışın en yoğununu ben orada gördüm. Kara tahta yoktu, siyah çimento ile duvarları boyar soba kurumu ve yumurta akıyla da siyah tahta yapardık. Mesleğimizin her kademesinde çalışmak nasip oldu. Özetle şunu söylüyorum. Kendi çocuklarımıza yapmayacağımız şeyi, başkalarının çocuklarına yapmamayı öğrendik. Ayrıca her öğrencimizi kendi evladımız gibi gördük. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: ‘Öğretmenlik Fedakarlıktır’. Toplumun en fedakar kısmı öğretmenlerdir" şeklinde konuştu. Öğretmenlik mesleğinin aynı zamanda hayat boyu öğrenmek olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Filmlere baktığımızda kötü roller vardı. O filmlerdeki kötü rollere biz film izlerken hep kızarız ama gerçek hayatta o kötü roller gibi hareket ederiz. Bakın önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filminde güzel rolleri tespit ederek güzel rolleri oynamaktır. Hülya Koçyiğit bunu ifade ettiğim zaman bu sözü kendisi için bir kağıda yazmamı istedi. Bu o anda söylediğim bir ifadedir. Hakikat dünya sinemasında güzel rolleri oynamaktır. Filmler 90 belki de 90 dakikadır, insan ömrü de en fazla 90 yıldır. İnanın 90 dakika ile 90 yıl arasında da pek bir fark yoktur. Nitekim 900 yıl yaşayan Nuh Peygambere sorduklarında nasıl geçti diye, ’İkindi güneşi gibi gelip geçti’ diye ifade etmiştir. Kısaca biz öğretmen olarak duruşumuzla, tavır ve davranışımızla, düşüncelerimizle, duygularımızla, bilgilerimizle rol model olacak güzel işler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutluyorum, bu katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar da, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerek, “24 Kasım 1928’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizlere armağan edilen öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum. Sizler çok çileli, çok sabırlı, çok anlayışlı, aynı zamanda çok ulvi bir mesleğin mensuplarısınız. Sizler geleceklerini şekillendirdiğiniz çocukların sadece öğretmeni değil, eğitmeni, rehberi, ana babası, ailesi, rol modelleri ve onların gelecekte olmak istedikleri konumlarsınız. Dolayısıyla sizler bir güne sığmayacak kadar değerli ve önemlisiniz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğretmenlere çeşitli hediyeler verilirken, Başkan Gürkan’ın Lise öğretmeni Yalçın Özkul’a ise Başkan Gürkan tarafından çiçek takdim edildi. Programda son olarak Malatya Musiki Cemiyeti tarafından mini bir konser verildi.

