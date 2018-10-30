Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonunda kadınların yerel yönetimlerde söz sahibi olmaları ve kente dair görüş alışverişinde bulunmaları amacıyla ‘Söz Kadının' programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ile Taştepe, Melekbaba, Şehit Fevzi, Kaynarca, Kiltepe ve Gözetepe Mahallelerinden kadınlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, sosyal ve kültürel alanlarda kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirterek “Bugün burada kadınların gündeme dair fikirlerinin alınması için toplandık. Bu nedenle bize söz hakkı tanıyan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a bütün kadınlar adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise ‘Memleket Emektir' diyerek çıktıkları bu yolda en büyük emeğin kadınlara ait olduğunu dile getirerek “Anne şefkati ve annelik ruhuyla Malatya'yı görmek, Malatya'ya dair yapılabilecekleri belirlemek açısından bu program önemlidir. Bu nedenle sizlerle bir araya gelip kente dair yapılacaklar konusunda istişare etmek istedik” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak kadınları her alanda desteklediklerini belirten Polat, “Kadınların sosyal, kültürel ve sportif alanda becerilerini geliştirebilmesi için Kadın Yaşam Merkezimiz ile hizmetindeyiz” diye konuştu.

Başkan Polat, ayrıca toplantıya katılım sağlayan, fikirlerini beyan eden, söz hakkının kendisinde de olduğunu bilen ve bunu önemseyen tüm katılımcılara da teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik yapmış olduğu hizmetleri memnuniyetle karşılayan kadınlar ise düzenlenen organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a ve Kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür ettiler.