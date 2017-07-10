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10 Temmuz 2017 18:09

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 yılı Özel Yetenek Sınavları başladı.

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı

10 Temmuz 2017 18:09


Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda başlayan ve beş gün sürecek olan sınavların ilk gününde bayan öğrenciler yeteneklerini sergiliyor. Spor Bilimleri Fakültesi Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, yaptığı açıklamada, 135’i bayan, 628’i erkek olmak üzere 763 öğrencinin özel yetenek sınavına tabi tutulacağını söyledi. Gündoğdu, özel yetenek sınavını Cuma gününe kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluyken Spor Bilimleri Fakültesine dönüştük. Sınavlarımız bu gün itibariyle başladı. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve engellilerde spor eğitimi bölümlerine 55 bayan, 105 erkek öğrenci olmak üzere toplam 160 öğrenci alımı yapacağız. Sınava giren bütün öğrencilere başarılar dilerim" diye konuştu.


Öte yandan sınav süresince adaylar ve aileleri sınav salonundaki kameralardan alınan görüntüleri kendileri için kurulan ekranlardan takip edebilecekler.




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