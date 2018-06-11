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11 Haziran 2018 16:35

Spor camiası iftarda buluştu

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Malatya’da spora emeği geçenlere iftar yemeği verildi.

Spor camiası iftarda buluştu

11 Haziran 2018 16:35


Turgut Özal Tabiat Parkının içerisinde bulunan Tam Olimpik Açık Yüzme Havuzunun kafeteryasında düzenlenen iftar yemeğine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’nın yanı sıra ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Gençlik Merkezleri Koordinasyon Müdürü Dr. Abdullah Doğan, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, spor taban birliklerinin temsilcileri, basın mensupları ve Spor Federasyonlarının il temsilcileri katıldı.


İftar sonrası açıklamada bulunan Fındıklı, “Bu güzel ayın ruhuna uygun olarak düzenlediğimiz bu iftar yemeğine katılan ve spor camiasına emek veren tüm herkesin, ramazan bayramını kutluyorum” diye konuştu.




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